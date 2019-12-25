СПБГУ остался в сотне лучших мировых вузов

Особенно учебное заведение отметили за показатели в области математики.

СПБГУ оказался в топе-100 самых сильных мировых вузов в области автоматизации и управления по версии рейтинга Academic Ranking of World Universities (ARWU-2022). Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения Северной столицы.

Наиболее высокие показатели главный университет Северной столицы традиционно проявил в области математики, войдя в группу 151-200 вместе с МГУ им. Ломоносова. Кроме того, университет сохранил свои закреплённые позиции в области металлургии, машиностроения и наук о Земле.

Отметим, что вузы в ARWU соревнуются вузы в области 54 предметов – в частности, естественных науках, инженерии, медицине и социальных науках. На данный момент в рейтинге числятся 1800 университетов из разных стран.

Ранее мы сообщили о том, что школьники из Петербурга взяли "золото" и "серебро" на 63-й Международной математической олимпиаде.

Фото: Piter.TV