Школьники из Петербурга взяли "золото" и "серебро" на 63-й Международной математической олимпиаде

Встреча проводилась в Норвегии. В состязании приняли участие 589 детей из разных стран.

Петербургские школьники получили золотые и серебряные медали на 63-й Международной математической олимпиаде, которую проводили в Норвегии. Известно, что в состязании соревновались 589 учеников из разных стран. В проекте приняли участие дети из сотни государств.

Известно, что учащиеся из России выполняли задания дистанционно. Команду из Северной столицы представлял учитель математики Президентского физико-математического лицея. Золотые медали получили ученики 11 класса лицея № 239, победителями стали Иван Бахарев и Максим Туревский. "Серебро" взяли десятиклассники Таисия Коротченко и Роман Кузнецов.

Ранее на Piter.tv: выпускники школ Донбасса будут поступать в вузы Петербурга на особых условиях.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России