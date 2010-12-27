Росгвардия и СОБР накрыли воровскую сходку на Большом проспекте

Оперативники задержали в баре Петроградского района нескольких человек.

Вечером 16 сентября Росгвардия задержала молодых людей, пировавших в баре "Моцарелла" по Большому проспекту, 13. Об этом сообщила Фонтанка.ру. Издание утверждает, что нескольких посетителей заведения уложили лицом вниз. Представители законы быстро собрали их сумки, а после отвели "клиентов" в служебные автомобили.

Отметим, что посетители явно не ожидали такого исхода вечера. Они заказали за свой столик много вина и закусок. Однако, застолье было насильственно прервано около 20 часов вечера. Свидетели событий объяснили, что после инцидента оперативники пожелали оставшимся посетителям приятного времяпрепровождения и скрылись на ведомственных машинах.

По данным интернет-газеты, операцию провел "воровской" отдел уголовного розыска. Сейчас подозреваемые находятся в отделении на проспекте Римского-Корсакова. Известно, что задержанные оказались гражданами Грузии, Азербайджана и гости из Чувашии. На данный момент обвинения в адрес задержанных не выдвинуты.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский банк заплатит штраф за многочисленные звонки о задолженности не на тот номер.

Фото: Piter.tv

