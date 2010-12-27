Петербургский банк заплатит штраф за многочисленные звонки о задолженности не на тот номер

Мужчину беспокоили около ста раз.

Фрунзенский районный суд назначил штраф банку, который навязчиво напоминал петербуржцу о чужой задолженности. В период с ноября 2018 по январь 2019 мужчине позвонили 94 раза, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что кредитная организация нарушала статью КоАП РФ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". У гражданина отсутствовала просроченная задолженность, однако представители банка регулярно звонили с напоминанием о необходимости оплатить кредит.

Со своей стороны банк утверждал, что номер был указан как дополнительный в анкете при получении кредита одним из клиентов.

Теперь организация заплатит 110 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал американку, которая пыталась провезти в Петербург "медицинскую" коноплю.

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