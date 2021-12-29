СНБО: у границ Украины находятся 120 тысяч военных из РФ

Алексей Данилов рассказал о скоплении военных около госграницы Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что у государственных границ скопилось порядка 120 тысяч российских военнослужащих. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ICTV. Специалист заметил, что Киев каждое утро и вечер получает от силовых структур и аналитиков сводку по реальности вооруженного вторжения в страну.

Мы четко осознаем, что там происходит. На сегодня у наших границ есть порядка 120 тысяч войск РФ. Много это или мало, я сейчас не буду говорить, я точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Данилов также уточнил, что при этом россия способна на "какое-то безобразие", в котором она якобы участвовала в 2014 года. В СНБО добавили, что готовы к такому варианту развития событий. На счет вторжения Москвы на территорию существуют четко прописанные механизмы и алгоритмы действия. Сам Данилов призвал сограждан не паниковать.

На Украине назначили не менее 70% руководства Сил территориальной обороны.

Фото и видео:

