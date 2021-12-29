Процесс формирования ведомства еще ведется.

На Украине назначили не менее 70% руководства Сил территориальной обороны. Об этом в эфире местного телеканала ICTV рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник добавил, что соответствующий процесс в стране все еще ведется.

Руководство сформировано на 70-80%...Сформировано 70% штата мирного времени. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила журналистам, что что формирование СТО в стране ведется по заранее установленному плану. В прошлую субботу были проведены учения этих сил. Такие маневры будут выполняться на регулярной основе.

В СНБО заметили, что в настоящее время Киев контролирует ситуацию на государственной границе и знает, что делать, в случае вооруженной агрессии. По мнению Алексея Данилова, количество российских военных, которые Украина видит в регионе, превышает 120 тысяч человек.

В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем.

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