Алексей Данилов объяснил, почему Украина отказывается от военного вмешательства на ДНР и ЛНР.

В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем. Такое заявление перед журналистами по итогам заседания Совета по национальной безопасности и обороны сделал секретарь Алексей Данилов. Чиновник заметил, что решить конфликт таким способом Украине мешают ответственность, патриотизм, гуманизм, а также нежелание грешить. Спикер уверен, что в случае вооруженного решения вопроса жертвами станут дети, женщины и пожилое население региона.

Оккупированную территорию Донецкой и Луганской области мы вернем, вопрос времени. Можем ли мы ее вернуть военным путем? Мы не можем, потому что мы погибнет гражданское население. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что с апреля 2014 года ВСУ начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эти территории объявили о своей независимости от Киева после государственного переворота. Жертвами конфликта на данный момент (по статистике ООН) считаются около 13 тысяч человек.

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Фото: Facebook / Офіс Президента України