Также в Северной столице наблюдается рост средней продолжительности жизни горожан.

За последний год смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Петербурге сократилась более чем на 14%. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе заседания Совета при полпреде президента РФ в СЗФО.

Градоначальник напомнил, что в городе действует программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В её рамках в 2022 году Александровской больнице и Городской больнице № 33 передали оборудование общей стоимостью 252,9 млн рублей, в том числе компьютерные томографы. Кроме того, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще приглашают на профильные осмотры в поликлиниках.

Также в Петербурге наблюдается рост средней продолжительности жизни горожан. По данным на февраль 2023 года показатель достиг 76,35 лет.

Ранее мы сообщили о том, что благодаря расширенному неонатальному скринингу в СЗФО выявлено 17 случаев врожденных заболеваний у детей.

Фото: Piter.TV