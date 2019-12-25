Благодаря расширенному неонатальному скринингу в СЗФО выявлено 17 случаев врожденных заболеваний у детей

В Санкт-Петербурге подтверждено три случая первичного иммунодефицита.

Благодаря расширенному неонатальному скринингу в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выявлено 17 случаев врожденных и наследственных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава по Петербургу.



С 1 января 2023 года в Петербурге реализуется федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга". Проект рассчитан на 2023-2025 годы и направлен на улучшение здоровья детей, повышения качества, доступности и безопасности медицинской помощи детям с врожденными или наследственными заболеваниями.

В Петербурге исследование крови новорожденных проводится в Медико-генетическом центре. В центре проводится не только исследование образцов крови новорожденных, но и последующее медико-генетическое консультирование родителей по итогам скрининга. В случае выявления повышенных показателей образцы крови отправляются для проведения подтверждающей диагностики в референс-центр в Москву.

С начала года в СПб ГКУЗ МГЦ было проведено исследование 38 686 новорожденным, родившимся в СЗФО. Выявлено 804 детей с повышенными показателями, которые были направлены на подтверждающую диагностику.



Из них подтверждение получено у 17 пациентов, из них 8 – наследственные болезни обмена, 5 – первичные иммунодефициты и 4 случая спинальной мышечной атрофии. В Санкт-Петербурге подтверждено три случая первичного иммунодефицита.

Фото: пресс-служба Комздрава по Петербургу