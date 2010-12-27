Петербурженка лишилась 150 тысяч рублей во время продажи квартиры в Карелии

Псевдо покупательница заявила, что внесла предоплату, а потом передумала и попросила вернуть деньги.

Накануне в полицию Невского района обратилась 57-летняя петербурженка и заявила, что стала жертвой мошенницы. Об этом пишет Gazeta.Spb, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно материалам дела, пострадавшая разместила в интернете объявление о продаже квартиры в республике Карелия. Неизвестная женщина откликнулась на него и заявила, что внесла на карту предоплату в размере 150 тысяч рублей. Спустя время она передумала покупать квартиру и попросила вернуть деньги.

Пострадавшая без задней мысли перевела мошеннице указанную сумму, но уведомления о зачислении денег на свою карту так и не получила.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведется расследование, аферистку ищут.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка лишилась 540 тысяч рублей из-за аферистки.

Фото: Piter.TV