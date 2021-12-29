СМИ: желающих уехать с Байконура россиян расселят в 2022 году

Всего запланировано выдать 600 жилищных сертификатов.

Проживающие на Байконуре граждане России и желающие переехать оттуда в РФ в 2022 году получат сертификаты на покупку жилья. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на осведомленный источник.

По информации агентства, всего запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. На данный момент в очереди на отселение стоит 598 семей (1399 человек). В среднем сертификат позволяет получить около 1,3 млн рублей на человека и полностью покупку жилья на территории РФ он покрыть не может.

Напомним, программа обеспечения жильем россиян-байконурцев действовала с 2002 по 2013 год. За это время жилье в России получило около семи тысяч человек. В 2018 году действие программы возобновили.

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