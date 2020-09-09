СМИ: запущенный спутник "Экспресс-80" получил повреждение

СМИ: запущенный в июле 2020 года с космодрома "Байконур" телекоммуникационный спутник "Экспресс-80" получил повреждение. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Источник агентства из ракетно-космической отрасли предположил, что в аппарат мог попасть космический мусор.
"Экспресс-80" получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора
сообщение источника
Еще один специалист заявил, что двигатель остался цел, поэтому аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. Последствия произошедшего будут изучены после того, как спутник попадет в заданную локацию.
Напомним, что "Экспресс-80" вывела на орбиту вместе с аппаратом "Экспресс-103" ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".
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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ
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