СМИ: запущенный спутник "Экспресс-80" получил повреждение

Повреждения будут понятны после того, как аппарат достигнет рабочей точки.

СМИ: запущенный в июле 2020 года с космодрома "Байконур" телекоммуникационный спутник "Экспресс-80" получил повреждение. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Источник агентства из ракетно-космической отрасли предположил, что в аппарат мог попасть космический мусор.

"Экспресс-80" получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора сообщение источника

Еще один специалист заявил, что двигатель остался цел, поэтому аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. Последствия произошедшего будут изучены после того, как спутник попадет в заданную локацию.

Напомним, что "Экспресс-80" вывела на орбиту вместе с аппаратом "Экспресс-103" ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ