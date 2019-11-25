Ученые ЛЭТИ создали аппарат для экспресс-диагностики сердца и сосудов

Профессор вуза назвал изобретение "таблеткой от страха".

В воскресенье, 6 августа, стало известно, что ученые электротехнического университета им. В. И. Ульянова создали аппарат "Кардиоскрин", предназначенный для экспресс-диагностики сердца и сосудов.

Благодаря прибору человек сможет обнаружить угрощающие жизни патологии сердца и сосудом. Аппарат вырабатывает сигнал тревоги и предупреждает человека онлайн. Профессор кафедры радиотехнических систем вуза Александр Красичков назвал аппарат "таблеткой от страха".

Прибор в высокой стадии готовности, содержит инновационные решения в области искусственного интеллекта.

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Фото: etu.ru