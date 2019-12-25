Создана электронная кожа, способная реагировать на боль

Создана электронная искусственная кожа, способная реагировать на боль, как настоящая. Об этом заявили австралийские ученые из Университета RMIT в Мельбурне. По словам авторов разработки, данное изобретение открывает путь к улучшению протезирования и использованию робототехники в неинвазивных альтернативам кожной трансплантации.
Прототип ученых позволяет воспроизводить боль, которую бы ощущала человеческая кожа. Устройство имитирует практически мгновенную обратную связь. Это происходит с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг.
Профессор Мадху Бхаскаран для портала Scitechdaily заявил о том, что прототип датчика стал серьезным шагом в направлении биомедицины и интеллектуальной робототехники нового поколения.
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