Создана электронная кожа, способная реагировать на боль

Австралийские специалисты сделали шаг к улучшению протезирования данного органа.

Создана электронная искусственная кожа, способная реагировать на боль, как настоящая. Об этом заявили австралийские ученые из Университета RMIT в Мельбурне. По словам авторов разработки, данное изобретение открывает путь к улучшению протезирования и использованию робототехники в неинвазивных альтернативам кожной трансплантации.

Прототип ученых позволяет воспроизводить боль, которую бы ощущала человеческая кожа. Устройство имитирует практически мгновенную обратную связь. Это происходит с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг.

Профессор Мадху Бхаскаран для портала Scitechdaily заявил о том, что прототип датчика стал серьезным шагом в направлении биомедицины и интеллектуальной робототехники нового поколения.

Марсоход Curiosity снял на видео "пылевого дьявола".