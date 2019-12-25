Аппарат зафиксировал необычное природное явление, находясь в марсианском картере Гейла.

Марсоход Curiosity снял на видео "пылевого дьявола". Об этом сообщили представители NASA. Они рассказали, что космический аппарат на данный момент находится в кратере Гейла на красной планете.

"Пылевым дьяволом" ученые назвали водяной лед, который может подниматься высоко в небо. На этом фоне образуются тонкие облака. При формировании мощных ветров создаются неконтролируемые пыльные бури (или пыльные башни). Они могут достигать космоса. Подобные явления время от времени фиксируются марсоходом.

Напомним, что данное явление на Марсе формируется приблизительно также, как и на Земле. Чаще всего "пылевой дьявол" формируется на сухой местности, когда воздух теплее на поверхности, чем над ней. Воздуху приходится подниматься в более холодный и плотные, что создает восходящий поток.

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