Ученый назвал задержку мочи и боль в пояснице главными симптомами хантавируса

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов предупредил, что сначала инфекция проявляется как обычная простуда, а затем возникают специфические признаки. Заражение происходит через грызунов.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов рассказал о главных симптомах хантавируса. Первые признаки заболевания неспецифичны: резкий подъем температуры, головная боль, ломота в мышцах. У человека возникает ощущение, как после интенсивной тренировки. Затем симптоматика переходит в почечную или легочную недостаточность, пишет РИА Новости.

Через несколько дней появляются задержка мочеиспускания, боли в пояснице — это поражение почек. Либо возникают одышка и боли в грудной клетке — это поражение легких. Литвинов отметил, что видов хантавируса много, они известны давно. Патоген может вызывать менингиты и поражение центральной нервной системы. Если речь идет об обычном вирусе, который ведет к геморрагической лихорадке с почечным синдромом, то при лечении человек через некоторое время выздоравливает. Летальность в таких случаях низкая. Заражение происходит через контакт с испражнениями грызунов.

