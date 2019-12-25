СМИ: вице-премьеры России станут кураторами федеральных округов

Они будут взаимодействовать с Госсоветом, а также с Советом президента РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов субъектов государства из числа вице-премьеров. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на близкий к кабинету министров источник.

Согласно данным СМИ, назначенные кураторы при своей работе будут контактировать с Государственным советом, а также с Советом президента РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сообщается, что Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Татьяна Голикова – Северо-Западного федерального округа, Дмитрий Григоренко – Центрального федерального округа, Юрий Трутнев – Дальнего Востока.

Кроме того, Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, Александр Новак – за Северный Кавказ, Марат Хуснуллин – за Южный федеральный округ, Дмитрий Чернышенко – за Приволжский федеральный округ.

Главной целью такой меры является обеспечение единства политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов национальных проектов. Премьер-министр России потребует от ответственных за регионы государства погружения в решение задач на местах.

Напомним, о совершенствовании методов подхода к субъектам Российской Федерации сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 30 июня текущего года.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит на развитие транспортной системы свыше 53 млрд рублей.

Фото: ВК / Правительство России