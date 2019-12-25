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Россия и США проведут переговоры по Украине и контролю над вооружениями 10 января
Сегодня, 9:03
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Россия и США проведут переговоры по Украине и контролю над вооружениями 10 января

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12 января может состояться совместное заседание Совета РФ и НАТО.

Москва и Вашингтон проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине 10 января. Об этом пишет агентство "Франс Пресс", ссылаясь на источник в администрации президента Соединенных Штатов. 

Также ожидается, что 12 января состоится совместное заседание Совета Россия и Североатлантического альянса, а 13 января – переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

В Белом доме отметили, что США рассчитывают на конструктивный диалог с Россией.

В беседе с "РИА Новости" заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подтвердил, что переговоры с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, однако окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций пока нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве не нужны "бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять", после чего "обязательно обманет". Он считает, что предложения России по гарантиям безопасности могут "похоронить бесконечными переговорами".

Фото: pixabay.com

Теги: гарантии безовасности, контроль над вооружениями, переговоры
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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