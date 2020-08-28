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СМИ: в пяти регионах РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей
Сегодня, 9:19
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СМИ: в пяти регионах РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей

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Правительство предложило уравнять оплату труда учителям в ряде регионов РФ.

В правительстве РФ определили пять регионов, в которых введут новый порядок оплаты труда учителей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на постановление кабинета министров страны.

В данном эксперименте примут участие Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области и Мордовия. В этих субъектах РФ будет опробован проект по уравнению оплаты труда учителей. 

Мы видим, что оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз. Понятно, что единого размера оплаты не может быть - слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс - это слишком.

Михаил Авдеенко, зампредседателя Общероссийского профсоюза

Осуществить эксперимент планируется с 2022 до 2023 года. В нем не будут принимать участие педагоги из числа профессорско-преподавательского состава.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян.

Фото: pixabay.com

Теги: зарплата учителей, уравнение зарплат, эксперимент
Категории: Новости России, Лента новостей,

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