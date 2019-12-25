СМИ: в Турции с поддельным паспортом задержали подозреваемого в связях с ИГ* россиянина

При себе у него были другие поддельные документы, а также принтеры для высококачественной печати.

В Турции правоохранители задержали россиянина с поддельным паспортом. Мужчину подозревают в связях с "Исламским государством"*. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сообщение издания Yeni Safak.

Гражданина РФ задержали в аэропорту Анкары. Сотрудники, ответственные за проверку документов, обратили внимание на мужчину, у которого при себе был паспорт Узбекистана. Как оказалось позже, он был поддельным.

Подозреваемый – гражданин России Б.В узбекского происхождения был задержан. <…> Он был арестован судом в Анкаре, куда был доставлен, сообщает Yeni Safak

По данным издания, правоохранители выяснили что, что россиянин причастен к деятельности ИГ* в Сирии. При осмотре багажа мужчины были обнаружены несколько поддельных удостоверений, паспортов, водительских прав разных государств, "липовые" результаты ПЦР-теста на коронавирус, а также принтеры, позволяющие осуществлять печать в высоком разрешении.

Ранее чиновника департамента по охране животных поймали с ружьем и удочкой в заповеднике Кузбасса.

Фото: pexels.com

ИГ*, "Исламское государство" – террористическая организация, запрещена в РФ