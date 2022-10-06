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СМИ: в Таиланде не менее 32 человек погибли в результате стрельбы в детском центре

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Преступником оказался экс-полицейский.

СМИ: в северо-восточной части Таиланде не менее 32 человек погибли в результате стрельбы в детском центре. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Khaosod. По социальным сетям распространилось видео, сделанное с места трагедии. Очевидцы уточнили, что жертвами преступника стали в основном несовершеннолетние. Сам злоумышленник погиб. Речь идет о бывшем сотруднике полиции, которого недавно руководство уволило с места работы. Изначально мужчина скрылся с места событий, но после его тело обнаружили правоохранительные органы. Представители прессы добавили, что инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху.

Охранник устроил стрельбу из окна гостиницы в Калининском районе.

Фото и видео: социальные сети

Теги: дети, стрельба, таиланд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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