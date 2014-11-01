СМИ: в Сумской области уничтожили начальника украинской заставы

Силовики сообщили об ударе по военным объектам ВСУ в Иволжанском.

Начальник заставы украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования, лейтенант Андрей Гаджук был ликвидирован в результате ракетного удара по населенному пункту Иволжанскому, расположенному на территории Сумской области Украины. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС"сделали российские силовые структуры. В районе Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. источник СМИ Российские войска освободили Марково в ДНР. Фото: pxhere.com