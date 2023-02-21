Задача выполнена "Югом" в рамках СВО.

Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Военнослужащие 5 сентября успешно освободили из-под контроля армии киевского режима деревню Марково, расположенную на территории Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевые задачи выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в период 30 августа по 5 сентября российские бойцы нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Успешно были поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов большой дальности. Дополнительно были атакованы местные арсеналы, пункты временной дислокации вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

В Эстонии заявили об усталости Европы от конфликта на Украине.

Фото: Piter.tv