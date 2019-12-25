СМИ: в России создадут самолет управления войсками на случай ядерной войны

Базой для такого воздушного судна стал Ил-96-400М.

В Воронеже создают самолет управления войсками на случай ядерной войны. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно информации СМИ, базой для данного воздушного судна стал Ил-96-400М. В настоящее время планируется выпустить два новых самолета, однако не исключается и возможность строительства еще одной единицы техники.

Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве. из сообщения источника СМИ

Уточняется, что проект носит название "Звено-3С". Воздушные суда станут заменой самолета Ил-80. Главное отличие – вдвое увеличенная дальность полета. Системы самолета позволят доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров. Данный тип воздушных судов также используется для эвакуации высшего руководства страны.

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