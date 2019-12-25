  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: в России появилась угроза исчезновения с прилавков иностранного алкоголя и газировки
Сегодня, 13:44
44
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: в России появилась угроза исчезновения с прилавков иностранного алкоголя и газировки

0 0

Безусловно, российский рынок будет испытывать трудности из-за санкций. Однако, аналитики сходятся во мнении, что продукты в крайнем случае заменят поставками из других стран.

Иностранные газированные напитки и алкоголь могут исчезнуть с российских прилавков. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Речь идет о продукции компании Pepsi Co (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие). При этом, выпуск товаров первой необходимости – молочных продуктов и детского питания – продолжится. По словам эксперта Инны Гольфанд, с российских прилавков может исчезнуть продукция крупных алкогольных производителей – чешских пивоварен или британских брендов виски. Безусловно, российский рынок будет испытывать трудности из-за санкций. Однако, аналитики сходятся во мнении, что продукты в крайнем случае заменят поставками из других стран.

Ранее мы сообщили, что закупки компьютеров и телеком-оборудования в России могут отдать одной организации.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, газировка, магазины, покупки, продажа, спрос
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии