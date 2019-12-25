СМИ: в России на рынке труда наметился массовый исход

Основной причиной для смены работы сотрудники в том числе называют уровень зарплаты.

О смене работы стали задумываться все больше россиян. Так, около 76% сотрудников уже ищут или планируют начать искать новую работу в ближайшее время. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные агентства Kelly Services.

Основным причинами для смены работы назвали россияне уровень зарплаты, неинтересные задачи, а также отсутствие карьерного роста и неудовлетворительные условия труда. Чаще других о смене работы задумываются сотрудники, которые работаю в розничной торговле, медиа, IT. В этом списке значатся также сотрудники, которые заняты в сферах страхования, консалтинга, финансов и инвестиций.

Работники, которые опасались менять работу в разгар пандемии, сегодня гораздо охотнее рассматривают и откликаются на предложения о работе. Мы переживаем кадровый бум, сопоставимый с тем, который был в 2005–2006 годах. Екатерина Горохова, гендиректор Kelly Services по России и Восточной Европе

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