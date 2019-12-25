Центробанку предложили увеличить в 2,5 раза налоговый вычет по ИИС

Сегодня ИИС можно открыть на срок от трех лет.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась предлагает Банку России увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа, с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей. При условии, если счет не закрывался в течение трех лет. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что соответствующее письмо регулятору уже было направлено. Сейчас индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно открыть на срок от трех лет. Возвратить от суммы, которая была внесена в него в течение прошлого года, можно 13% (максимум 52 тыс. рублей ежегодно). Если предложение будет принято, то инвесторы смогут получать 130 тыс. рублей вместо 52 тыс. рублей.

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Фото: cbr.ru