В Минэнерго опасаются риска истощения запасов газовых хранилищ

В "Газпроме" озабочены созданием необходимого оперативного резерва в рамках подготовки объектов к зиме.

Минэнерго сообщило опасается, что "Газпром" не выполнит обязательство по заполнению подземных газовых хранилищ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания у замглавы ведомства Евгения Грабчака.

По информации издания, в документе отмечается, что превышение объемов потребления генерирующими компаниями может стать причиной истощения хранилищ. При этом превышение объемов потребления произошло на фоне технологических ограничений газотранспортной сети.

Представители отрасли отмечают, что связан рост потребления с высокими температурами из-за связанной с ними потребности в кондиционировании и охлаждении оборудования.

В настоящее время на объекты генерации газ поставляется в штатном режиме. На данный момент "Газпром" озабочены созданием необходимого оперативного резерва в рамках подготовки объектов к зиме.

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