СМИ: в России могут отменить «день тишины» перед выборами

Инициативы обсуждаются также и с Госдумой.

В России могут отменить "день тишины" перед выборами. Инициативу обсуждают в Кремле и Совете Федерации. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации президента.

Обсуждаются и другие инициативы. Например, запрет на публикацию результатов экзитполов до закрытия участков для голосования. Также предлагается назначать наблюдателей на выборах только при помощи общественной палаты.

Инициативы обсуждаются также и с Госдумой, пока окончательного решения не принято.

Свой комментарий РБК дал и российский сенатор Андрей Клишас.

Я поддерживаю эти идеи, за исключением монополии Общественной палаты на назначение наблюдателей. Андрей Клишас, член Совета Федерации

Эти поправки в выборный процесс внесут только в случае, если опыт проведения голосования по поправкам в Конституции признают успешным. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что обновление правил оживит процесс выборов.

Ранее мы писали, что выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года.