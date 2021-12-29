СМИ: в Роскомнадзоре начали изучать риски развития метавселенных

Власти РФ опасаются, что метавселенные станут почвой для деятельности мошенников, протестов и продажи наркотиков.

Российские власти начали изучать риски развития метавселенных. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ, принадлежащего Роскомнадзору.

По информации издания, данная деятельность связана с опасением возникновения в игровых метавселенных новых форм протесов, а также появления онлайн-маркетов, продающих наркотики.

Отмечается также, что личные данные пользователей могут стать доступны для преступников и подготовить почву для новых мошеннических схем. Несмотря на это, на данный момент отдельных инструментов контроля метавселенных нет ни в одном государстве мира, отмечает издание.

Метавселенная представляет собой виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют между собой и с цифровыми объектами с помощью технологий виртуальной реальности – через аватары. В июле прошлого года о планах ее создания первой заявила социальная сеть Facebook, переименовавшись в Meta.

Ранее Meta создала компьютер на основе искусственного интеллекта.

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