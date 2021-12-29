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Meta создала компьютер на основе искусственного интеллекта
Сегодня, 10:46
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Meta создала компьютер на основе искусственного интеллекта

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Он станет смой быстрой вычислительной машиной в мире после доработки.

Американская компания Meta объявила о создании AI Research SuperCluster (RSC). Речь идет про суперкомпьютер, работающий на основе искусственного интеллекта (ИИ). В компании подчеркнули, что это будет самая быстрая вычислительная машина в мире после доработки к середине 2022 года. Информация об этом появилась на сайте компании.

Отмечается, что для создания следующего поколения ИИ необходимы будут мощные суперкомпьютеры, которые смогут в секунду выполнять квинтиллионы операций. Так, компьютер RSC поможет создавать лучшие модели искусственного интеллекта. Они смогут работать на сотнях языках, анализировать текст, аудио, а также видео и выполнять другие операции.

Разработчики считают, что RSC проложит путь к созданию технологий для следующей крупной вычислительной платформы - "метавселенной".

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Фото: pixabay 

Теги: искусственный интеллект, суперкомпьютер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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