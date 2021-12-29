Стало известно, сколько человек остаются заразными после перенесенного коронавируса

Ученые из Экстерского университета провели исследование и выяснили, что человек, который переболел коронавирусом, еще около двух месяцев может распространять вирус. Статья была опубликована в Journal of Infectious Diseases.
Исследователи изучили данные 170 пациентов с коронавирусом. Из них около 13% распространяли вирус примерно еще два месяца. Таким образом учеыне пришли к выводу, что инфекция может не исчезнуть из организма даже после полного выздоровления.
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Фото: pixabay
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