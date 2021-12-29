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Стало известно, сколько человек остаются заразными после перенесенного коронавируса
Сегодня, 10:09
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Стало известно, сколько человек остаются заразными после перенесенного коронавируса

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Были изучены данные 170 пациентов с COVID-19.

Ученые из Экстерского университета провели исследование и выяснили, что человек, который переболел коронавирусом, еще около двух месяцев может распространять вирус. Статья была опубликована в Journal of Infectious Diseases.

Исследователи изучили данные 170 пациентов с коронавирусом. Из них около 13% распространяли вирус примерно еще два месяца. Таким образом учеыне пришли к выводу, что инфекция может не исчезнуть из организма даже после полного выздоровления.

Ранее мы сообщали, что ученые разработали новый эффективный метод лечения депрессии. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, распространение коронавируса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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