СМИ: в Москве появится новый инструмент борьбы с нарушителями ПДД

Для ГИБДД разработают программное обеспечение, которое позволит сотрудникам ведомства управлять любыми дорожными камерами с планшетов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Данное приложение будет создано в рамках модернизации системы "Перехват". На разработку планируется потратить 180 миллионов рублей. Софт призван помочь полицейским в отслеживании нарушителей правил дорожного движения, а также в обнаружении транспортных средств, находящихся в розыске.
В настоящее время автоматика, внедренная в дорожные камеры, распознает подозрительный автомобиль, а затем передает информацию в центр, откуда она поступает ГИБДД. Отмечается, что на это уходит слишком много времени. Новое приложение позволит отслеживать нарушителей оперативнее.
Необходимое ПО должно быть внедрено уже в следующем году. Тестирование новинки будет проводиться по мере технической готовности.
Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уровень коррупции в структурах ГИБДД в настоящее время остается высоким, несмотря на меры противодействия.
Фото: pixabay.com
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