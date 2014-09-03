СМИ: в Москве появится новый инструмент борьбы с нарушителями ПДД

Планируется создать мобильное приложение для отслеживания нарушителей через дорожные камеры.

Для ГИБДД разработают программное обеспечение, которое позволит сотрудникам ведомства управлять любыми дорожными камерами с планшетов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Данное приложение будет создано в рамках модернизации системы "Перехват". На разработку планируется потратить 180 миллионов рублей. Софт призван помочь полицейским в отслеживании нарушителей правил дорожного движения, а также в обнаружении транспортных средств, находящихся в розыске.

В настоящее время автоматика, внедренная в дорожные камеры, распознает подозрительный автомобиль, а затем передает информацию в центр, откуда она поступает ГИБДД. Отмечается, что на это уходит слишком много времени. Новое приложение позволит отслеживать нарушителей оперативнее.

Необходимое ПО должно быть внедрено уже в следующем году. Тестирование новинки будет проводиться по мере технической готовности.

Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уровень коррупции в структурах ГИБДД в настоящее время остается высоким, несмотря на меры противодействия.

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