Колокольцев: коррупция в ГИБДД остается на высоком уровне

Министр отметил, работа по противодействию коррупции будет продолжена, несмотря на имиджевые потери для ведомства.

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уровень коррупции в структурах ГИБДД в настоящее время остается высоким, несмотря на меры противодействия. Об этом он сказал в ходе заседания коллегии МВД России.

Колокольцев отметил, что большинство сотрудников ГИБДД являются профессионалами, которые действуют грамотно и быстро.

Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Министр отметил, что работа по наказанию сотрудников ГИБДД на их преступления будет продолжена, даже несмотря на возможные имиджевые потери для ведомства.

Ранее мы сообщали, что московский Центр организации дорожного движения начал тестировать в городе устройства, с помощью которых планируется вести борьбу с шумными транспортными средствами.

Фото и видео: МВД Медиа