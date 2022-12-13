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СМИ: в Клинцах в Брянской области упал вертолет

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Сведений о пострадавших на текущий момент нет.

В населенном пункте Клинцы, размещенных на территории Брянской области упал вертолет. Такие сведения разместили в социальных сетях различные отечественные Telegram-каналы. В качестве доказательств СМИ опубликовали кадры с инцидентом. Речь может идти о Ми-8. Местные жители пояснили, что перед падением на землю воздушное средство долгое время кружил над городом, а падение зафиксировано в зоне частного сектора. По предварительным сведениям, никто из граждан не пострадал. Обстоятельства уточняются. На текущий момент нет официального подтверждения этой ситуации.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: авиакрушение, брянская область, клинцы, ми-8
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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