СМИ: в Хабаровске задержаны бизнесмены за легализацию тысячи мигрантов

В надзорном ведомстве узнали, какие услуги подозреваемые предлагали иностранцам.

Два российских бизнесмена задержаны на территории города Хабаровска по подозрению в нелегальной легализации мигрантов. В общей сложности через их компании могло пройти свыше тысячи иностранных граждан. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей".

В Хабаровске задержали бизнесменов Александра Сизинцева и Дениса Беляева, оба 1983 года рождения. С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов. источник новостного агентства

Специалист пояснил, что на текущий моментфигурантам расследования вменяется легализация не менее 26 граждан Киргизии. Жители этой страны обращались за услугами по заключению договоров для продления пребывания нахождения в РФ. А граждане Узбекистана и Таджикистана - за договорами для продления патента на два года. Также для всех категорий клиентов оформлялась регистрация по месту пребывания. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Оперативники провели обыски по местным жительства подозреваемых, их рабочих офисах. Фигуранты были задержаны в марте 2024 года, теперь уголовное дело находится на рассмотрении в судебной инстанции.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости