СМИ: в Екатеринбурге умер авторитетный бизнесмен Герман Гардт

Причиной летального исхода могло стать сердечно-сосудистое заболевание.

В Екатеринбурге скончался авторитетный бизнесмен Герман Гардт (Гера с ЖБИ). Об этом сообщает информационное агентство "URA.RU", ссылаясь на источники.

По словам собеседника СМИ, мужчина умер ночью. Причиной летального исхода могло стать сердечно-сосудистое заболевание. Отмечает, что медики приехали на вызов уже после смерти Гардта.

В августе текущего года Гардт и еще около 30 человек были задержаны после криминальной сходки в Екатеринбурге. У участников сотрудники правоохранительных органов изъяли восемь пистолетов, два из которых были боевыми. После "стрелки" Гардта арестовали на 12 суток.

Ранее в Испании задержали разыскиваемого Россией криминального авторитета.

Фото: скриншот Youtube/KUDO URAL