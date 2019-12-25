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СМИ: в Екатеринбурге умер авторитетный бизнесмен Герман Гардт
Сегодня, 9:39
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СМИ: в Екатеринбурге умер авторитетный бизнесмен Герман Гардт

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Причиной летального исхода могло стать сердечно-сосудистое заболевание.

В Екатеринбурге скончался авторитетный бизнесмен Герман Гардт (Гера с ЖБИ). Об этом сообщает информационное агентство "URA.RU", ссылаясь на источники.

По словам собеседника СМИ, мужчина умер ночью. Причиной летального исхода могло стать сердечно-сосудистое заболевание. Отмечает, что медики приехали на вызов уже после смерти Гардта.

В августе текущего года Гардт и еще около 30 человек были задержаны после криминальной сходки в Екатеринбурге. У участников сотрудники правоохранительных органов изъяли восемь пистолетов, два из которых были боевыми. После "стрелки" Гардта арестовали на 12 суток.

Ранее в Испании задержали разыскиваемого Россией криминального авторитета.

Фото: скриншот Youtube/KUDO URAL

Теги: гера с жби, герман гардт, криминальный авторитет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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