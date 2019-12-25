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В Испании задержали разыскиваемого Россией криминального авторитета
Сегодня, 13:50
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В Испании задержали разыскиваемого Россией криминального авторитета

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В прошлом году он сбежал из здания владимирского суда.

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета, который в прошлом году сбежал из российского суда. Об этом информирует пресс-служба национальной полиции Испании.

Речь идет о Леване Абуладзе (Леван Сухумский). По данным ведомства, "вор в законе" был задержан в аэропорту Барселоны. Он пытался въехать в Испанию по поддельному украинскому паспорту.

Благодаря сотрудничеству с полицией Грузии Национальная полиция установила, что подозреваемый якобы намеревался продолжать анонимно руководить своей организацией в Испании, после чего его задержали.

из сообщения Национальной полиции Испании

Напомним, Абуладзе сбежал из здания Октябрьского районного суда Владимира в 2020 году. Его доставили туда для продления срока содержания под стражей. Адвокаты настояли, чтобы с Абуладзе сняли наручники, так как он еще не был арестован. Он отпросился у конвоя в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" силовики выявили запрещенное в России экстремистское движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое было создано заключенными.

Фото: pixabay.com

Теги: вор в законе, испания, криминальный авторитет, леван сухумский, леване абуладзе
Категории: Новости России, Лента новостей,

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