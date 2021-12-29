Казахстанский криминальный авторитет исчез из СИЗО

Накануне он дал согласие сотрудничать со следствием.

Подозреваемый в организации массовых беспорядков в Казахстане криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Арман Дикий), исчез из следственного изолятора. Об этом пишет "Sputnik Казахстан".

Последний раз адвокаты общались с Джумагельдиевым днем 1 февраля в СИЗО Алма-Аты. Они утверждают, что их подзащитный заявил о намерении сотрудничать со следствием.

В ночь на 2 февраля Джумагельдиева вывезли из изолятора в неизвестном направлении. На данный момент его местонахождение неизвестно. Адвокаты связались с органами следствия, однако им также не предоставили информацию об этапировании их подзащитного.

11 января Джумагельдиев был арестован сроком на два месяца по обвинению в организации и участии в беспорядках на территории Казахстана в январе 2022 года. В ходе обыска после задержания в квартире мужчины обнаружили несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы и бронированный автомобиль. До следственных мероприятий он распространил видеообращение, в котором призвал граждан прекратить разбой и беспорядки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию покинувших страну членов семьи экс-судьи Верховного суда региона Сайди Янгулбаева.

Фото: Instagram / arman_dikiy