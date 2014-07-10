Речь идет о бывших руководителях НПО "Элерон".

СМИ узнали об аресте экс-руководителей входящей в "Росатом" компании. Об этом рассказали представители "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, под стражу попали бывшие главы НПО "Элерон". Данное предприятие является крупнейшим в стране по внедрению систем физической безопасности. Оно входит в состав "Росатома".

Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер организации Ирина Смолдырева — под домашний арест. Оба фигуранта расследования подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что преступление совершалось под видом закупки товаров у фиктивных компаний. Эпизоды зафиксированы в 2019 году во время проведения аудиторской проверки. Тогда же Коновалов и Смолдырева лишились должностей в "Элероне". Далее материалы дела были переданы в МВД, которое и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Суд в Петербурге арестовал участников похоронного бизнеса по делу о растратах.

Фото: Piter.tv