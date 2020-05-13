Суд в Петербурге арестовал участников похоронного бизнеса по делу о растратах

Расследование уголовного дела продолжается.

В пятницу, 12 февраля, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения двоим участникам похоронного бизнеса, обвиняемых в растратах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Одного из участников отправили в СИЗО, второго – под домашний арест. Отмечается, что один подсудимый заведует кладбищем в МУП "Новый свет", а другой работает мастером по захоронениям в МУП "Святой Константин". Следствие предполагает, что злоумышленники забирали деньги заказчиков себе лично, а не на счет предприятий. Мужчины могут лишиться свободы на шесть лет.

Ранее мы писали, что подозреваемого в педофилии учителя отправили под домашний арест.

Фото: Piter.TV