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Подозреваемого в педофилии учителя отправили под домашний арест
Сегодня, 18:55
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smirenny

Подозреваемого в педофилии учителя отправили под домашний арест

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Мужчина пробудет под домашним арестом до 10 апреля.

В пятницу, 12 февраля, Приморский районный суд избрал меру пресечения учителю ОБЖ, обвиняемого в домогательстве школьниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина признал вину и дал изобличающие показания. Судебный процесс прошел в закрытом режиме, а задержанный согласился с решением. Напомним, на школьного учителя было заведено два уголовных дела. Один из эпизодов попал на видео: подозреваемый обнимает и целует восьмиклассницу. 

Ранее мы писали, что на любвеобильного школьного учителя завели второе уголовное дело.

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today

Теги: домашний арест, педофилия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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