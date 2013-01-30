Подозреваемого в педофилии учителя отправили под домашний арест

Мужчина пробудет под домашним арестом до 10 апреля.

В пятницу, 12 февраля, Приморский районный суд избрал меру пресечения учителю ОБЖ, обвиняемого в домогательстве школьниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина признал вину и дал изобличающие показания. Судебный процесс прошел в закрытом режиме, а задержанный согласился с решением. Напомним, на школьного учителя было заведено два уголовных дела. Один из эпизодов попал на видео: подозреваемый обнимает и целует восьмиклассницу.

Ранее мы писали, что на любвеобильного школьного учителя завели второе уголовное дело.

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today