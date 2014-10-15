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На любвеобильного школьного учителя завели второе уголовное дело
Сегодня, 22:24
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smirenny

На любвеобильного школьного учителя завели второе уголовное дело

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Ситуацию прокомментировала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Скандальное видео, на котором изображены "слишком взрослые объятия" школьного учителя и восьмиклассницы, вице-губернатор Ирина Потехина получила ночью накануне. Кроме того, видеозапись растиражировали по родительским чатам и соцсетям. 

Той же ночью чиновница обратилась к сотрудникам полиции и прокуратуры, районной администрации и следственного комитета, своим коллегам в системе образования и в силовом блоке. К середине дня возбудили уголовное дело, к вечеру арестовали преподавателя.

Нет ничего грустнее, чем одинокий ребёнок. Которого мы не услышали, отмахнулись, отложили на потом. И если этот ребёнок совершает какие-то отчаянные шаги - в этом виноваты только мы 

подытожила Потехина.

На этом страшная история, к сожалению, не закончилась. 

Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело

сообщила чиновница. 

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело в отношении учителя, который приставал к школьнице.

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today

Теги: ирина потехина, педофилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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