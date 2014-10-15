На любвеобильного школьного учителя завели второе уголовное дело

Ситуацию прокомментировала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Скандальное видео, на котором изображены "слишком взрослые объятия" школьного учителя и восьмиклассницы, вице-губернатор Ирина Потехина получила ночью накануне. Кроме того, видеозапись растиражировали по родительским чатам и соцсетям.

Той же ночью чиновница обратилась к сотрудникам полиции и прокуратуры, районной администрации и следственного комитета, своим коллегам в системе образования и в силовом блоке. К середине дня возбудили уголовное дело, к вечеру арестовали преподавателя.

Нет ничего грустнее, чем одинокий ребёнок. Которого мы не услышали, отмахнулись, отложили на потом. И если этот ребёнок совершает какие-то отчаянные шаги - в этом виноваты только мы подытожила Потехина.

На этом страшная история, к сожалению, не закончилась.

Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело сообщила чиновница.

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело в отношении учителя, который приставал к школьнице.

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today