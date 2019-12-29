Его обнаружили в Рязанской области

СМИ узнали о том, что найдено тело убитой знакомой фигурантов дела "Сети". Информагентству ТАСС информацию о трупе сообщил источник в правоохранительных органах.

Останки тела нашли под Рязанью в районе деревни Лопухи. Они могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко. Девушка пропала в том же году в тех же местах.

Она знакомая фигурантов дела террористической организации "Сеть". Недавно Meduza выпустила расследование, в котором высказывала версию о том, что её могли убить члены организации.

*"Сеть" - террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

Дело "Сети" вызвало резонанс из-за заявлений обвиняемых о пытках. Ранее слушалось дело петербургской ячейки.