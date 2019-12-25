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СМИ: у структуры "Ростеха" украли 10 легких спецсамолетов
Сегодня, 10:07
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СМИ: у структуры "Ростеха" украли 10 легких спецсамолетов

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Суммарная стоимость всех самолетов составляет около 165 млн рублей. 

Дочерняя структура государственной корпорации "Ростех" –  Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени Ромашина – обратилось правоохранительны органы в связи с пропажей нескольких легких спецсамолетов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на первого замгендиректора предприятия Алексея Будыкина.

Пропажа десяти воздушных судов аграрного назначения Т-500 была обнаружена 13 декабря. Девять самолетов находились на территории Казанского авиазавода имени Горбунова под арестом в рамках производства по взысканию задолженности, десятый – выставочный образец. 

Суммарная стоимость всех единиц техники составляет около 165 миллионов рублей. 

В "Ростехе" заявили РБК, что корпорация в курсе произошедшего. С ее стороны следствию будет оказана вся возможная помощь. 

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что неизвестные похитили оборудование на сумму более одного миллиона рублей из самолета "Судного дня" Ил-80 на аэродроме ТАНТК им. Бериева в Таганроге. Добычей преступников стали установленные на борту воздушного судна радиостанции.

Ранее СМИ сообщали о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.

Фото: pixabay.com

Теги: кража самолета, ростех, т-500
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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