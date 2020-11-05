СМИ: у США есть данные о происхождении коронавируса

Данные о происхождении коронавируса еще не проверены.

Как пишет газета газета New York Times со ссылкой на американских чиновников, сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть данные о происхождении коронавируса, но они еще не проверены. Отмечается, что они требует дополнительного компьютерного анализа.

Не уточняется о каких конкретно данных идет речь. По информации издания, для установки происхождения коронавируса сотрудники американской разведки хотят задействовать "колоссальные" компьютерные мощности.

Напомним, 27 мая президент США Джо Байден заявил, что будет выпущен отчет о происхождении коронавируса, если выяснится что-то неизвестное о вирусе ранее.

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