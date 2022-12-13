СМИ: суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры до 30 мая

Мера пресечения для Павла Лебедя не изменена.

Киевский апелляционный суд днем 21 апреля оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя . Священнослужитель будет под стражей до 30 мая. Об этом рассказали очевидцы, которые находились в здании судебной инстанции на оглашении меры пресечения. Таким образом была отклонена апелляция стороны защиты. Адвокат добивался освобождения митрополита из-под домашнего ареста. Напомним, что Павла Лебедя киевский режим подозревает в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

Применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и запрета покидать место проживания <...> в рамках срока досудебного расследования, то есть до 30 мая 2023 года включительно. речь судьи

После оглашениясудебного постановления, митрополит Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.

СМИ: На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье