СМИ: Стали известны коррупционные схемы главы Комитета по градостроительству и архитектуре

Глава Комитета по градостроительству и архитектуре города Владимира Григорьева. использует свое положение, чтобы помочь сыну, депутату МО "Гавань".

Причиной для скандала, который разразился в Василеостровском районе, стало решение главы Комитета по градостроительству и архитектуре об увеличении количества жилых многоэтажек на намыве.

В генплане от 2007 года сказано, что высота постройки не должна превышать 40 метров. А в 2016 году значение изменилось до 69 метров. Также увеличилась территория застройки. Такое решение приносит прибыль не только самому Владимиру Григорьеву, но и его сыну, депутату МО "Гавань" Александру Григорьеву. Григорьев-младший контролирует все, что происходит в Василеостровском районе, включая Невскую губу.

СМИ обратили внимание на стремительный карьерный рост Александра Григорьева: за 4 года он от начинающего муниципала поднялся до главы "Гавани". За год — с 2017 по 2018 — его доход увеличился в несколько раз: 199 тысяч рублей превратились в 4 миллиона 234 тысяч рублей. За прошлый год депутат не предоставил декларации.

Как дальше пойдет дело пока неизвестно.

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