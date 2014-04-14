Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах

Среди фигурантов уголовного дела - заведующая кафедры и двое преподавателей МПГУ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взяток в биткоинах в отношении сотрудников Московского педагогического государственного университета. Об этом информирует издание РБК. Фигурантами дела являются заведующая кафедры и двое преподавателей вуза.

По данным ведомства, перечисленные лица за защиту диссертации и присуждение ученой степени получали взятки брали криптовалютой, которую им перечисляли на анонимные кошельки.

Сообщается, что один из фигурантов дела получил 384 тысячи рублей за помощь в защите квалификационной работы. Следователи выяснили, за эти деньги было обещано допустить кандидата на ученую степень к защите диссертации и положительно оценить проделанную работу. Вопросы для защиты, а также ответы на них, соискатель готовил сам.

Отмечается, что посредниками в передаче вознаграждения являлись остальные фигуранты.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, а также о даче и получении взяток.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге продолжается расследование дела 45-летнего гражданина Узбекистана, который в течение нескольких месяцев вымогал у подростков интимные фото и шантажировал их ими.

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