В Петербурге мигрант несколько месяцев вымогал у подростков интимные фото

Потерпевшими оказались четыре человека в возрасте от 13 до 15 лет.

В Петербурге продолжается расследование дела 45-летнего гражданина Узбекистана, который в течение нескольких месяцев вымогал у подростков интимные фото и шантажировал их ими. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшими оказались четыре подростка в возрасте от 13 до 15 лет. По каждому из эпизодов возбуждены уголовные дела по статьям "Принуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера", "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, куда был помещен решением суда 4 декабря 2020 года.

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Фото: pixabay.com